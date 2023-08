Laatste kans al bij Standard? "Krediet zou wel eens snel kunnen verdwijnen"

Carl Hoefkens geeft met Standard dit weekend Charleroi partij. Voor de supporters is dit een cruciale wedstrijd in het nog prille seizoen.

Hoefkens begon met een nul op zes aan zijn avontuur op Sclessin. Al is het duidelijk dat dit niet met zijn coaching te maken heeft, maar wel met het feit dat de eigenaar te weinig middelen in de club pompt om competitieve spelers binnen te halen.

“Voor hem is dit natuurlijk een klotesituatie”, zegt Jelle Van Damme aan Het Belang van Limburg. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ze met hem de juiste keuze hebben gemaakt; hij matcht met de club.”

Voor Van Damme heeft Standard op dit moment een sterke zes en ook nog een extra spits nodig. “Een nieuwe ploeg bouwen kost tijd, maar die is er niet. Tegen Union hoorde je toch al opvallend veel gemor in de tribunes. Het is aan de spelers om dat zo snel mogelijk om te keren.”

Een schril contrast met vorig seizoen, maar van die ploeg blijft maar weinig over. “Anders zou het krediet dat ze vorig seizoen hebben opgebouwd wel eens snel kunnen verdwijnen. Maar ik blijf positief: de wedstrijd op Charleroi kan het keerpunt worden.”