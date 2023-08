Tielemans heeft verrassende zaken te zeggen over zijn laatste twee jaar: "In de eerste plaats ontgoochel ik mezelf"

Youri Tielemans is aan een nieuw verhaal begonnen bij Aston Villa. De 26-jarige middenvelder had nood aan verse lucht. Het plezier in zijn spel terugvinden en zijn talent aan de wereld laten zien.

Met Leicester City degradeerde hij en als het niet loopt zoals hij wil, speelt dat constant door zijn hoofd. "Het afgelopen jaar ben ik thuis een heel lastig persoon geweest", zegt hij in HLN. "Ze zeggen dat je moet proberen om je werk op het werk te houden." "Maar eens je dan in zo'n negatieve spiraal bent beland... Mijn vrouw en kinderen deden er alles aan om het leven mooier te maken. Maar uiteindelijk heb je minder zin om met de kinderen naar het park te gaan. Of denk je twee keer na of je ze wel van school gaat halen." De voorbije twee jaar was hij te wisselvallig, oordeelt hij. "Écoutez, ik wil altijd goed spelen, de top bereiken, de supporters niet ontgoochelen. Maar in de eerste plaats ontgoochel ik mezelf. Ik wil mezelf eerst amuseren, voor ik de mensen plezier kan schenken. Dat ze veel van mij verwachten, betekent dat mijn prestaties in het verleden de lat hoog hebben gelegd."