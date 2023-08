Zo zit Théo Leoni in elkaar: "Toch zat ik Vertonghen te vertellen hoe we moesten spelen"

Théo Leoni heeft paars-wit bloed, zoveel is zeker. De 23-jarige middenvelder bleef wachten op zijn kans bij de A-ploeg terwijl ieder ander al had afgehaakt en elders zijn geluk had beproefd. Maar dat DNA zit er gewoon in.

Leoni is ook een leider, een man die altijd en overal zijn gedacht zegt. "Voor de match tegen Antwerp ging ik in de kleedkamer langs bij Jan", vertelt hij een anekdote in Het Nieuwsblad. "Ik legde hem uit hoe we het volgens mij moesten aanpakken." Eén van de meest ervaren mannen in het Belgisch profvoetbal dus aanwijzingen geven. "Tot er ineens iemand bij ons kwam staan met grote ogen en opmerkte dat Jan 800 wedstrijden als prof telt, terwijl ik pas voor het eerst in de basis mocht beginnen." "En toch zat ik hem te zeggen hoe wij moesten spelen. Jan had er geen problemen mee, ook omdat ik nu eenmaal zo bén. Ik probeer anderen beter te maken.” Leoni zou er geen probleem mee hebben om zijn hele carrière in Anderlecht te spelen. "Waar moet ik tekenen? Ik ben niet naïef, er zal ooit een dag komen dat ik Anderlecht moet verlaten. Wel, ik duw die gedachte ver voor me uit. Ik wil er niet aan denken. Zou ik hier dan geen job kunnen krijgen? Eender wat, hoor."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (13/08).