'Mancini stapt op als bondscoach, opvolger al meteen in beeld'

Roberto Mancini heeft zijn ontslag ingediend als bondscocach van Italië. Dat laat de Italiaanse voetbalbond weten.

Mancini stond al sinds mei 2018 aan het hoofd van de Italiaanse nationale ploeg. Hij pakte de Europese titel in 2021. In 2021 en dit jaar nog pakte hij ook de derde plaats in de UEFA Nations League. Nochtans had Mancini nog een contract tot na het WK van 2026.

De komende dagen wil de Italiaanse voetbalbond FIGC al een opvolger aanduiden, want de volgende wedstrijden voor de EK-kwalificatie komen er heel snel aan. Italië speelt in september tegen Noord-Macedonië (9 september) en Oekraïne (12 september).

Over de reden van het ontslag is voorlopig niks gelost. Meteen zijn in Italië al enkele namen te horen van wie Mancini zal opvolgen. De naam die het meest naar voren komt is daarbij Luciano Spalletti, tot eind vorig seizoen trainer van kampioen Napoli.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou hij de man zijn waarop de Italiaanse voetbalbond wil inzetten om zich te kwalificeren voor het EK. Na het gemiste WK in Qatar is dat een absolute must voor Italië.