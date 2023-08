Blunder van Bolat komt Westerlo duur te staan: Coach Jonas De Roeck reageert

Westerlo ging tegen AA Gent op eigen veld onderuit met 1-3. Een blunder van doelman Sinan Bolat lag aan de basis van de 1-2. Coach Jonas De Roeck zag dat zijn team in de fout ging bij de tegengoals.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen een heel sterke tegenstander. We begonnen goed aan de eerste helft, het was evenwichtig. We kwamen op voorsprong na een terechte penalty", aldus Jonas De Roeck.

De coach zag dat Westerlo de voorsprong uit handen gaf na doelpunten die absoluut vermijdbaar waren. "De 1-1 valt na een corner, zulke fases kunnen een wedstrijd altijd doen kantelen en dat was nu zeker het geval."

"Die tegengoal mag niet vallen, er was onoplettendheid tussen enkele spelers. Een tegenstander mag in die positie niet vrij binnen koppen. In de tweede helft kregen we een honderd procent open kans om te scoren en die misten we."

Doelman Sinan Bolat trapte de bal zomaar in de voeten van Kums die eenvoudig Cuypers kon bedienen voor de 1-2. "Bij de 1-2 maakten we een individuele fout die niet mag gebeuren, zeker niet tegen zulk een sterke tegenstander", weet de coach.

"De beelden zijn duidelijk, er waren andere oplossingen. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik vind het heel jammer voor Sinan Bolat en voor de groep dat dit gebeurde. Dat is nu eenmaal een deel van het voetbal."

"We zijn er blijven voor gaan, ook bij 1-3 en er waren momenten dat we de aansluitingstreffer hadden kunnen scoren. Ik ben tevreden over de inzet van de spelers, we hebben ons getoond."