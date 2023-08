Deila ziet één iemand in het bijzonder uitblinken tegen mak Eupen: "De connectie was meteen goed"

Met sprekend gemak zette Club Eupen met 0-5 opzij. Ronny Deila heeft lof voor één speler in het bijzonder.

Want de Noor zag Philip Zinckernagel naadloos inpassen in het geheel. "Ik vond hem top vandaag. Ik weet dat hij een kwaliteitsvolle speler is en als hij in een ploeg speelt met andere spelers met veel kwaliteit, dan zal hij nog beter worden."

"De connectie met andere spelers zoals Andreas (Skov Olsen), Hans (Vanaken) en Thiago was ook meteen goed. Het team past zich ook goed aan en de wisselspelers deden ook goed hun job. Dat is uiteraard leuk om te zien voor een coach", reageert Deila positief.

Het lijkt erop dat Zinckernagel meteen een basisplaats beet heeft. "Het is een grote competitie en daarbij vind ik consistentie wel belangrijk. We willen bijgevolg niet elke week veel wissels doorvoeren, dus dat zal ook niet gebeuren. Het is belangrijk dat de basisploeg het vertrouwen voelt en week na week kan samenspelen om die automatismen te verbeteren."