Met een laatste knalprestatie op de teller richting Engeland: hoe Jérémy Doku Manchester City nog meer diepgang en directheid zal bezorgen

Mits enkele punten en komma's is Jérémy Doku een speler van Manchester City. De Belgische flankaanvaller zal bij de Engelse grootmacht Riyad Mahrez vervangen.

Want de Algerijnse flankspeler is een van de vele Europese topspelers die deze zomer de overgang maakte naar Saudi-Arabië. Met Jérémy Doku staat er een totaal ander soort speler klaar. Pep Guardiola lijkt dan ook een iets ander soort spel voor ogen te hebben met de Citizens.

De Spaanse oefenmeester gaf in interviews al meermaals aan meer aandacht te willen besteden aan omschakelingsmomenten, en met zijn Citizens een iets directer voetbal te willen spelen. Guardiola haalde de loftrompet voor Liverpool, Newcastle en Manchester United al boven. Niet voor hun positiespel, wel voor hun geweldig omschakelingsvoetbal.

Manchester City zal onder Guardiola altijd een ploeg zijn die vanuit de opbouw en positie speelt, maar met Doku voegt Guardiola extra directheid toe aan zijn kern. Grealish, Doku, Foden. Dat is heel wat snelheid en dribbelvaardigheid op de flanken.

4-2-3-1 of 3-2-4-1?

Vraag is in welk systeem Doku dan het best past. In een 3-2-4-1 speelt City eigenlijk met 4 aanvallende middenvelders op een lijn achter Haaland. Dat systeem lijkt Doku minder te liggen.

Spelen de Citizens, zoals tegen Arsenal en Burnley, in een 4-2-3-1 met échte flankaanvallers, dan komt Doku beter tot zijn recht. Hoe dan ook brengt de Belgische flankaanvaller met zijn versnellingen (in de versnelling) een extra dimensie aan de ijzersterke kern van Man. City. Benieuwd hoe Pep Guardiola hem zal uitspelen.