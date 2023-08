Vandenbempt ziet het niet goedkomen voor Standard: "Dat is gewoon niet mogelijk"

Carl Hoefkens heeft met Standard 1 op 9 gepakt en da's niet eens overdreven weinig. Standard speelt zwak en heeft dringend nood aan een kwaliteitsinjectie. Maar ook Peter Vandenbempt vraagt zich af of die er wel zal komen.

Het middenveld van de Rouches is niet in staat om te domineren. Tegen een zwak Charleroi lukte dat niet eens. Het voetbal dat Hoefkens ziet staat mijlenver van wat hij voor ogen heeft en bij Club Brugge, met een andere ploeg met andere kwaliteiten weliswaar, liet zien", zegt Vandenbempt bij Sporza.

De realiteit bij Standard is dat 777 Partners blijkbaar niet van plan is om een deftig budget vrij te maken. "Al hebben die mensen ook andere clubs en hebben ze daarmee wel nog dure spelers gehaald. Dat is geen probleem, maar dan moet je de Standard-fans niets wijsmaken", vindt Vandenbempt.

De ambities zullen dan wel moeten bijgeschroefd worden. "Ze moeten bij Standard de doelstellingen duidelijk maken en niet van de trainer verlangen dat hij de top 6 haalt. Dat is met deze ploeg gewoon niet mogelijk."