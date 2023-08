HERE WE GO: Rode Duivel heeft transfer beet en verkiest ene Engelse topclub boven andere

Want de Londense club heeft een akkoord bereikt met Southampton voor een transfer van 60 miljoen euro plus bonussen. De Belgische middenvelder gaat zeer binnenkort zijn medsiche tests afleggen bij The Blues.

Lange tijd leek Liverpool op weg om de defensieve middenvelder in huis te halen, maar het is Lavia zelf die koos voor een overstap naar Chelsea. Waarom precies kan u hier nog eens nalezen: https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2023-08-15/waarom-transfersaga-lavia-serieuze-kentering-kende-zagen-hem-niet-als-prioriteit

En zo snoept Chelsea een tweede middenvelder in korte tijd weg onder de neus van Liverpool. Eerder ging het al aan de haal met Moises Caicedo, die nog een verleden heeft bij Beerschot.

Roméo Lavia to Chelsea, here we go! Deal agreed between clubs on final fee short of £60m add-ons included — structure also agreed 🚨🔵🇧🇪



Lavia will undergo medical tests this week, just informed by clubs that the agreement has been reached.



Roméo said yes to Chelsea on Monday. pic.twitter.com/sH9wlpYlnk