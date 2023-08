Transfergoeroe formeel: 'Rode Duivel heeft zijn deal eindelijk beet'

AC Milan heeft een oplossing gevonden voor Charles De Ketelaere. En dus kan eindelijk alles eens in orde gaan komen.

De transfer die Charles De Ketelaere vorig jaar maakte richting AC Milan draaide op een sof uit. De Ketelaere kreeg kansen genoeg, maar kon niet scoren.

Dit seizoen lijkt hij niet meer in de plannen van de coach te komen en dus drong een oplossing zich op. Die komt nu steeds dichterbij.

AC Milan wilde graag dat CDK in de Serie A bleef op uitleenbeurt. Al is het maar omdat ze alsnog in hem geloven met oog op de toekomst.

Transfergoeroe Fabrizio Romano is nog eens met een update gekomen. Als het van hem afhangt, dan is de deal helemaal rond.

Charles De Ketelaere zal snel (woensdag of donderdag) zijn medische testen afleggen, in het contract zal ook een (dure) aankoopoptie zitten. Zo kunnen ze ook in Bergamo nog een heerlijke zaak doen.