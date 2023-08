Genk-winger maakt zijn intenties wel heel duidelijk nadat hij als valuta werd bestempeld

KRC Genk speelt tegen Olympiakos morgen voor een plaats in de Europa League. Dat zal het nog altijd moeten doen zonder nieuwe spits. Al zouden de Limburgers wel proberen om Paul Onuachu terug te halen, met Joseph Paintsil als ruilmiddel.

De Ghanese statistiekenman van Genk is echter niet echt bezig met een transfer naar Southampton. "Of het mijn laatste match voor Genk kan zijn? Neen, geen sprake. Ik spreek absoluut de waarheid. Ik ben gefocust op Genk en deze wedstrijd. Ik ben hier graag en sta hier nog drie jaar onder contract", zegt hij bij HLN.

Hij wil in de wedstrijd tegen Olympiakos alvast laten zien dat de kritiek op Genk overdreven was. "Het zal moeilijk worden, maar we hebben vertrouwen. Anders dan in Athene moeten we onze kansen afmaken. We zijn er klaar voor. Of we deze keer wel op penalty’s hebben getraind? Jazeker."