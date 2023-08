KV Mechelen heeft twee duidelijke pijnpunten die snel moeten verbeteren: Schoofs en Hairemans laten zich erover uit

De pijnpunten van KV Mechelen zijn snel duidelijk geworden. Schoofs en Hairemans zoeken mee naar oplossingen. Hoe rapper die er komen, hoe beter.

Na een 1 op 9 zijn kan geconcludeerd worden dat twee facetten van het spel niet snor zitten: de balans en het aanvalsspel. Er kan niet worden ingegaan op de ingeslagen weg, want er worden amper kansen gecreëerd. Tegelijkertijd is spelen zonder verdedigende middenvelder ook geen optie, is al gebleken. Dan zijn de gaten niet te dichten.

De indruk ontstaat dat er zo hard gewerkt is aan het defensieve dat de spelers in aanvallend opzicht niet weten wat ze moeten doen. "We geraken niet echt vooraan", is de verontrustende vaststelling van Geoffy Hairemans. "We proberen van achteruit te voetballen, misschien wat te veel."

Niets gecreëerd tegen RWDM

"Wat we eruit halen, is veel te weinig", is zijn conclusie. Dat was offensief op de eerste twee speeldagen al het geval, maar op het veld van RWDM was het pas echt schrijnend. "Er was een schot van Storm en eens een afvallende bal waarop we gevaarlijk waren. Je creëert eigenlijk niets."

Wat nu? "We zullen bespreken wat we moeten doen. Het moet alleszins anders en beter. Ik heb zelf niet het pasklare antwoord, ik ben benieuwd welke oplossing er uit de bus gaat komen." Rob Schoofs vindt het best om het binnenskamers uit te klaren, maar is het met zijn ploegmaat eens dat KV te weinig in de zestien geraakt.

Meer vechtlust nodig

"We verzorgen de opbouw, maar het lukt niet naar voren toe", zucht Schoofs, die er vooral op hamert om de mouwen op te rollen. "De drive moet ook beter zijn. Op de momenten dat het moeilijk gaat, moet je er voor knokken."

Daar ligt volgens hem in de eerste plaats de sleutel. "Dat maakt ook deel uit van het voetbal: wanneer het niet loopt, ben je verplicht om er vol voor te blijven gaan. Dan moet je ook op een andere manier matchen kunnen winnen en punten kunnen pakken."