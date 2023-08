Bilal El Khannouss twijfelt niet: "Waarom zou je dat gaan doen?"

Bilal El Khannouss heeft er een sterk vorig seizoen opzitten. Het is nu aan hem om dat ook dit jaar te bevestigen.

De resultaten van Bilal El Khannouss vorig seizoen waren schitterend. Hij werd verkozen tot Belofte van het Jaar en greep met KRC Genk net naast de titel. Met Marokko haalde hij dan weer de halve finale van het WK.

Niet slecht op je negentiende, maar nu volgt misschien wel een nog veel moeilijker jaar waarin iedereen verwacht dat hij zal bevestigen. Te beginnen vanavond tegen Olympiakos in de Europa League. De zege tegen Cercle Brugge afgelopen weekend deed alvast deugd.

“Ik vind het normaal dat er nu met een vergrootglas naar mij wordt gekeken. Als er zoveel over je wordt gesproken, gaan ze op de kleinste dingen letten. Ik ben daar niet bang voor. Ik moet gewoon mijn best doen en dan komt het - denk ik - wel goed met mijn kwaliteiten”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Kritiek incasseren is duidelijk iets wat bij het voetballen hoort, zo beseft hij ook. “Ik luister niet naar wat de buitenwereld zegt. Waarom zou je alles over jezelf gaan lezen? Op een gegeven moment heb ik beslist dat niet meer te doen, want wat heb je daaraan? Je wil niet dat die dingen in je hoofd gaan spoken. Mensen praten veel.”