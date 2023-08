Castro Montes, Orban, Cuypers: Vanhaezebrouck duidelijk over de verdere transferpolitiek bij KAA Gent

Castro Montes zit voorlopig aan de kant bij KAA Gent, in afwachting van een transfer. Ook Gift Orban en Hugo Cuypers kunnen de ploeg nog verlaten.

Hein Vanhaezebrouck zit in Polen voor de Europese wedstrijd van vanavond. De transfergeruchten over KAA Gent blijven maar komen, maar de Gentse trainer blijft er ontzettend kalm bij.

“Ik leef van dag tot dag, dus ik kijk vooruit maar niet te ver. Het heeft weinig zin om te ver vooruit te kijken”, citeert Het Nieuwsblad Vanhaezebrouck vanop zijn persconferentie.

De transferpolitiek van de Buffalo’s is duidelijk anders dan de grote titelkandidaten in de Jupiler Pro League. “Uiteraard proberen we ons altijd te wapenen maar de situatie is niet altijd evident. Soms halen we iemand als er iemand anders vertrokken is. In tegenstelling tot andere ploegen die zich een half jaar op voorhand al wapenen voor een vertrek.”

En zo gebeurt het wel meer dan eens dat je een gewilde pion niet kan halen. “Soms heb je interessante profielen maar kun je ze nog niet nemen omdat er nog iemand niet weg is. En dan is het niet meer mogelijk, eenmaal die weg is. Het heeft weinig zin om zenuwachtig te worden over wat er nog kan gebeuren. We leven in het heden en proberen om ieder moment klaar te zijn, als er iets zou gebeuren.”