Het middenveld bij Standard in de problemen? "Onderschat de tegenstanders die we tegenover ons hebben gehad, niet"

Carl Hoefkens heeft zich over zijn spitsen Nathan Ngoy en Wilfried Kanga uitgesproken. Ook sprak hij over de wens van Standard om lange ballen te spelen.

Tegen Sporting Charleroi veranderde Carl Hoefkens zijn elftal in afwezigheid van Barrett Laursen. Hij zette een driemansverdediging en Nathan Ngoy stond voor het eerst dit seizoen op links.

"Ik ben heel blij met zijn seizoensstart. Het was niet makkelijk voor hem, want Ngoy voelde tijdens de opbouw dat hij niet meteen zou starten. Zijn mentaliteit is uitstekend, net als zijn trainingen. Ook ben ik blij dat hij voor Charleroi heeft kunnen spelen. Het is zeldzaam om een speler, geboren in 2003, te zien spelen met dit soort vaardigheden. Hij heeft snelheid, is agressief en heeft al een zekere volwassenheid. Hij is een heel goede speler.

Tijdens de Waalse derby creëerden de Rouches meer kansen dan tegen STVV en Union, met name door het gebruik van veel lange ballen. Was dat een bewuste keuze van Hoefkens? "Ja, er was die drang naar direct spel. Als je tegenstanders zo hard drukken als Charleroi, is dat een manier om ruimte en kansen te creëren.

Een oplossing die misschien ook wel de voorkeur had, aangezien het nieuwe middenveldtrio van Isaac Price, Aiden O'Neill en Hayao Kawabe moeite heeft om zijn draai te vinden. "Het zijn jonge spelers. Price en O'Neill hebben net de 1e 3 wedstrijden van hun carrière op het hoogste niveau gespeeld", stelde Hoefkens.

"We mogen de Belgische competitie en de tegenstanders die we hebben ontmoet niet onderschatten. STVV is erg intens, Union speelt al 2 jaar aan de top en een derby is nooit makkelijk. Het trio heeft potentieel en wordt elke dag beter", aldus Hoefkens.

Op Mambourg begon nieuwe spits Wilfried Kanga voor het eerst. Een goede allround prestatie van de Ivoriaanse spits, met een assist voor Denis Dragus en het 1e doelpunt van Standard van het seizoen. "Kanga speelde een goede 1e wedstrijd, maar hij trainde pas 3 dagen met de groep. Dat betekent echter niet dat het moeilijker zal zijn voor Noah Ohio, Renaud Emond of anderen. Kanga kan 60 of 70 minuten werken en dat werk kan de anderen in staat stellen om het verschil te maken aan het einde van de wedstrijd," besloot Hoefkens.