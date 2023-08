In kannen en kruiken: Anderlecht heeft jongste profvoetballer in België ooit voor meerdere jaren beet

In youth we trust is al langer dan vandaag een van de leuzen bij RSC Anderlecht. Deze week hebben ze daar bijzonder gretig op ingespeeld.

Centrale verdediger Nunzio Engwanda heeft zoals verwacht zijn eerste profcontract getekend bij paars-wit. Hij wordt meteen voor drie jaar aan de club verbonden.

De 15-jarige verdediger tekende een contract tot 2026. Dat is ook op de officiële kanalen van RSC Anderlecht ondertussen bevestigd.

Nunzio Engwanda (15) tekent zijn eerste profcontract bij paars-wit. Le jeune défenseur central est désormais lié au RSCA jusqu'en 2026. 🟣⚪ #Nunzio2026 pic.twitter.com/6SNnFuC2xP — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2023

15 jaar, 8 maanden en enkele dagen. Bij paars-wit geloven ze volop in de jonge speler, die van de U16 naar de Futures werd geschoven. Zo slaat hij meteen enkele jeugdreeksen over.

Afgelopen weekend zorgde hij nog voor een record in de Challenger Pro League. Bij zijn invalbeurt was hij de jongste speler ooit in het Belgisch profvoetbal, iets waar ze bij Anderlecht fier op zijn.

Nunzio Engwanda is de jongere broer van Alonso Engwanda, de 20-jarige kapitein van de RSCA Futures. "Ik ben erg trots dat ik mijn eerste profcontract heb getekend. Samen met mijn broer kunnen spelen was ook een droom voor mij", aldus de speler zelf in een eerste reactie.

In youth we trust

Het blijft afwachten of en wanneer hij in de A-kern zal doorgroeien, maar het is duidelijk dat er steeds meer en steeds jonger wordt gerecruteerd en vastgelegd. Dat de beloftenploegen in het profvoetbal meespelen kan daarin een factor zijn.

De jongelingen worden bovendien heel goed opgevolgd, waardoor de kans om over de limieten te gaan wordt ingeperkt. Dat moet zijn gevolgen hebben op langere termijn.