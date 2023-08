Marc Degryse maakt ferme bedenkingen bij blessure van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne viel vorige week in het eerste competitieduel van Manchester City geblesseerd uit. Hij zal maanden afwezig zijn.

Geen Kevin De Bruyne meer bij Manchester City. De Rode Duivel sukkelt opnieuw met zijn hamstrings en zal vermoedelijk maanden buiten strijd zijn. “Dit is serieus. Door een eventuele operatie worden die spieren nóg korter dan ze al waren. En Kevin is al 32", merkt Degryse op bij VTM. “Of we ons zorgen moeten maken? Dat niet. Maar hij moet nu écht zijn tijd nemen om terug te keren.”

De Rode Duivels kunnen niet zonder hun kapitein. “Als we volgend jaar Europees kampioen willen worden, dan hebben we een fitte De Bruyne nodig. Die eerste maanden in de competitie en de Champions League zal City overleven zonder De Bruyne. Daarom zeg ik: Kevin, leef maar toe naar de periode ná Nieuwjaar.”

Het zal trouwens veel meer worden dan enkel een fysiek probleem. Ook mentaal zullen er brokken gelijmd moeten worden. “Dit is voor hem een ramp. Je voelt je machteloos. Hij was nèt uit vakantie. De batterijen waren opgeladen. Klaar voor een nieuw seizoen. En Pep Guardiola had al aangegeven dat De Bruyne erg veel honger had. Maar nu opnieuw die blessure. En hij was de voorbije tijd al zo vaak gekwetst... Zijn knie, zijn enkel. Nogmaals... hij is 32, hé.”