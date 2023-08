Defour heeft (een beetje) goed nieuws: Doorbraak in het dossier van Mory Konaté

Op 13 juli stelde KV Mechelen Mory Konaté voor als aanwinst. Door visumproblemen geraakte hij echter niet in het land.

Meer dan een maand nadat KV Mechelen een overeenkomst sloot met Mory Konaté is de speler eindelijk in ons land geraakt, nadat hij af te rekenen had met visumproblemen.

Dat laat Steven Defour weten op zijn persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd van dit weekend tegen Union SG. “Mory is opnieuw in België. Het is nu zaak om hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen”, liet de trainer weten.

Toch ziet het er niet uit dat de Guineeër snel in het elftal moet verwacht worden. Hij trainde ook nog niet mee met de spelersgroep van trainer Defour.

“Mory heeft een fysieke achterstand. De vraag is of het al opportuun is om hem te laten spelen in een match met ontzettend veel inzet”, voegt de trainer van de Kakkers er nog aan toe.

Terwijl Konaté wachtte op de toelating om naar België te komen bleef hij contact houden met de club en onderhield hij zelf zijn conditie, maar dat is uiteraard niet te vergelijken met het werk bij een ploeg.