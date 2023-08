CEO van Standard geeft inkijk in financiën van club en velt oordeel over de positie van Hoefkens

Standard opende het seizoen met één punt uit drie wedstrijden. Een scenario waar ze duidelijk rekening mee hadden gehouden.

Standard heeft het sinds de overname van de club door 777 Partners financieel nog altijd heel erg moeilijk, al werd er volgens CEO Pierre Locht ondertussen al 25 miljoen euro in de club gepompt, zo laat hij weten in een video op de officiële kanalen van de Rouches. “Op financieel vlak is de club nog steeds herstellende. De situatie is niet meer zo bedreigend als enkele maanden geleden, maar we staan nog niet waar we willen staan”, klinkt het.

Eerst verkopen, dan halen is het motto. “Het probleem is dat de inkomsten uit transfers op dit moment onvoldoende zijn voor een club als Standard. Daar werken we aan. Maar we gaan niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat is niet de richting die we uit willen met de club. We willen de financiële situatie van Standard versterken, niet verzwakken.”

Dat het daardoor sportief ook minder is dan verwacht is een logisch gevolg. De positie van trainer Carl Hoefkens staat dan ook in geen geval ter discussie. “We wisten dat het begin moeilijk ging zijn, maar we zijn overtuigd dat we op het einde van de mercato over genoeg kwaliteit zullen beschikken om onze ambities te realiseren.”