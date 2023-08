Club-coach Ronny Deila is ondanks ruime zege tegen RWDM toch ook nog kritisch

Club Brugge swingt opnieuw onder Ronny Deila, vooral in de tweede helft tegen RWDM. De Noor zag echter ook nog dingen die niet goed waren.

Club Brugge won met duidelijke 7-1 cijfers van RWDM, maar die score liep vooral in de tweede helft stevig op. Na een kwartier kwam Club in vijf dolle minuten 2-1 voor, maar kon de score niet verder uitdiepen in de eerste helft. Biron had net voor de rust zelfs nog bijna de 2-2 aan de voet, Mignolet pakte uit met een reflex.

Over die laatste 15 tot 20 minuten in de eerste helft was Ronny Deila dan ook minder tevreden. "We hadden het moeilijk. We verloren keer op keer de bal en we waren niet georganiseerd." Maar Club slikte ook geen doelpunten meer in die fase van de wedstrijd.

In de tweede helft rolde Club RWDM wel helemaal op en scoorde het in totaal nog vijf keer. "We gaven niet op en bleven steeds maar doorgaan tot we er uiteindelijk zeven hadden gemaakt. Dat zegt iets over de mentaliteit en we houden ervan om gewoon voetbal te spelen en voor mij als coach is dat een genot om te zien", zei de Noor nog.