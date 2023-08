Dit Standard kan niet meespelen voor linkerkolom, Hoefkens moet bij zijn bestuur gaan smeken

Als een club als Standard met 1 op 12 begint, dan wordt er al snel naar de trainer gekeken. Zeker in de Vurige Stede... Maar deze keer hebben de fans het ook door: eender welke trainer kan niet veel doen met deze kern. Vooral 777 Partners wordt dan ook (terecht) de zwarte piet toegeschoven.

De Rouches zitten in het sukkelstraatje, maar hoe kan dat ook anders als je ziet wat er allemaal vertrokken is en wat er in de plaats kwam? Met Cimirot, Zinckernagel, Alzate en Dussenne verliet er heel wat kwaliteit en ervaring de club. Maar Standard incasseerde ondanks dat verlies slechts 500.000 (Mathieu Cafaro) aan inkomende transfergelden.

Te weinig kwaliteit/ervaring gehaald

777 Partners maakte al snel duidelijk dat ze geen geld in de ploeg gingen pompen en er werd enkel 1,5 miljoen uitgegeven voor de Japanner Hayao Kawabe. En nog eens 200.000 voor Ilyes Ziane van Union. De rest zijn vrije transfers en huurspelers. Wilfried Kanga bijvoorbeeld, de nieuwe diepe spits.

Maar wat mag je verwachten van een man die vorig seizoen twee keer scoorde in de Bundesliga in 25 matchen? Of van een verdedigende middenvelder die rechtstreeks uit de Australische competitie werd gehaald? Of van Isaac Price en Romain Mundle, die enkel nog maar beloftenvoetbal speelden? If you pay peanuts, you get monkeys.

Minstens drie versterkingen nodig

Kompany zei het eerder al: je eindpositie wordt veelal bepaald door het budget dat je hebt om spelers aan te trekken. Momenteel staat Standard daar 11de. Da's niet zover boven de degradatieplaatsen. Balikwisha, Donnum, Vanheusden en Bodart zijn de dragers van de ploeg, maar wat er rond staat, is niet van hetzelfde niveau.

Als er voor 6 september niet minstens een goeie diepe spits, een creatieve middenvelder en een verdedigende middenvelder worden bijgehaald, gaat Standard een heel moeilijk seizoen tegemoet. Onder eender welke coach. Hoefkens moet toch naar zijn bestuurskamer stappen met dezelfde boodschap.

Want hij zei wel "dat hij de kogels wou opvangen", maar geen enkele jonge coach wil ontslagen worden als hij niet de wapens krijgt om zichzelf te verdedigen.