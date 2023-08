Absoluut drama: KV Kortrijk verliest na één match nieuwe aanwinst voor vele maanden

KV Kortrijk heeft nog geen punt gepakt in de eerste vier speeldagen. En nu hebben ze nog eens slecht nieuws gekregen. Nieuwe aanvaller Thierry Ambrose is voor vele maanden out.

Ambrose scheurde tegen Eupen zijn achillespees en moet meteen onder het mes. Zo'n blessure zal minstens zes maanden in beslag nemen. Een drama voor Kortrijk, dat al amper een voorbereiding kende door de problemen in het bestuur. Na verder onderzoek is duidelijk geworden dat Thierry Ambrose een gescheurde achillespees opliep afgelopen zondag. Er wacht Thierry een zeer lange revalidatie.



We wensen Thierry uiteraard het best mogelijke herstel. Nous sommes tous derrière vous! 👊#AltijdEenKerel 🔴⚪️ pic.twitter.com/BSzr36gD1Y — KV Kortrijk (@kvkofficieel) August 22, 2023