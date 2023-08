Anderlecht neemt heel duidelijk standpunt in voor speler waar nog veel interesse voor is

Er wordt nog steeds gewag gemaakt van interesse van PSV voor Zeno Debast. De Eindhovenaren zouden bij kwalificatie voor de Champions League een bod willen neerleggen voor de centrale verdediger. De kans is echter héél groot dat ze van een kale reis gaan thuiskomen.

Er is altijd gezegd dat Anderlecht onder de 15 miljoen euro zelfs niet wil beginnen praten voor de 19-jarige verdediger. Op dit moment is het standpunt echter dat er helemaal niet meer gesproken kan worden over een vertrek.

14 dagen voor het sluiten van de transfermarkt in België heeft paars-wit geen zin meer om twee centrale verdedigers te gaan zoeken aangezien ook Delcroix nog vertrekt. Debast wordt cruciaal geacht om een goed seizoen te draaien. Hij is dus niet meer te koop.

Dat is natuurlijk altijd met twee woorden spreken. Als er ineens een topclub komt met een niet te weigeren bod zal er geluisterd worden. Maar dat ligt zelfs niet op tafel. En aangezien PSV - en ook Fiorentina - willen afdingen, lijkt Debast het komende half jaar gewoon in Anderlecht te blijven.