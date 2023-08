Anderlecht wil "één van de grootste talenten" nu wel definitief (?) laten vertrekken

Met de komst van Thomas Delaney is het middenveld van Anderlecht helemaal af. Nu goed, er zijn er wat op overschot sinds Jesper Fredberg er een stuk of vier gekocht heeft. Voor Kristian Arnstad wordt er nu wel een oplossing gezocht.

Met ook Ashimeru en Verschaeren nog in de lappenmand is het middenveld van Anderlecht wel wat overbevolkt. Marco Kana wordt wellicht toch verhuurd aan Westerlo (zonder aankoopoptie) en Amadou Diawara mag vertrekken bij een goed bod.

Maar wat met Kristian Arnstad? De nog steeds maar 19-jarige Noor zit al een paar seizoenen bij de A-kern, maar de echte doorbraak is er nog niet gekomen. Hij werd aangekondigd als één van de grootste talenten van het land, maar heeft zich nog niet laten gelden als een man die het middenveld kan dragen.

Aangezien hij weinig uitzicht heeft op speelminuten - hij ontbrak zelfs in de selectie zondag - mag hij ook vertrekken bij een goeie aanbieding. Wellicht zal het over een huur gaan, maar bij hem is een aankoopoptie wel bespreekbaar.