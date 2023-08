Pijnlijke nederlaag voor RWDM tegen Club Brugge: "Dat is een keiharde vaststelling"

RWDM ging vorige zondag met een zware 7-1 de boot in tegen Club Brugge. Maar redenen tot paniek lijken er op dit moment niet.

Ondanks de 7-1 nederlaag van RWDM staat het na vier speeldagen nog altijd op een degelijke 10de plaats met 6 op 12. De promovendus verloor op de eerste speeldag van Racing Genk met 0-4 maar won daarna wel van OH Leuven (1-2) en KV Mechelen (1-0).

Toch was de eerste reactie van spits Mickaël Biron er een van radeloosheid. "Deze wedstrijd zal sowieso wel als voorbeeld dienen. Van hoe het niet moet. Gelukkig zijn we, ondanks die zeven tegendoelpunten, slechts drie punten kwijt. We hadden misschien wel gehoopt op een punt, maar hadden het echt wel moeilijk tegen zo’n sterke tegenstander."

Twee weken om rug te rechten

Ook Xavier Mercier, die twintig minuten voor tijd nog inviel bij RWDM, zag een duidelijk klasseverschil met Club Brugge. "We maakten veel fouten, die vooral na de rust cash werden afgestraft. Dat is geen verwijt naar de ploegmaten toe, maar een keiharde vaststelling."

De volgende match van RWDM is er pas op 2 september, op het veld van Standard. De wedstrijd tegen Union is uitgesteld door Europees voetbal. "We hebben twee weken de tijd om te bekomen van deze mokerslag. Tegen Standard moeten we onze rug rechten", besloot Mercier nog.

Die twee weken komen voor trainer Claudio Caçapa, die slechts een paar dagen voor de eerste match tegen Genk werd aangesteld, goed van pas. De Braziliaan krijgt zo eindelijk tijd met zijn groep en kan mogelijke nieuwkomers ook inpassen.