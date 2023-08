Wat kan Jérémy Doku bij Manchester City verwachten? Zijn transfer lijkt perfect getimed

Officieel is het nog niet aangekondigd, maar Jérémy Doku gaat naar Manchester City. Daar zal hij de concurrentie met de andere flankspelers aangaan. Vooral Bernardo Silva lijkt zijn concurrent te worden. Al is hij wel eens geblesseerd.

Jérémy Doku zou voor zo'n 63 miljoen euro naar Manchester City gaan. Daarmee zou hij de op 3 na duurste Belgische voetballer ooit worden. Enkel Eden Hazard (voor 115 miljoen euro naar Real Madrid), Romelu Lukaku (voor 74 miljoen euro naar Internazionale, 84,7 miljoen euro naar Manchester United en 113 miljoen euro naar Chelsea) en Kevin De Bruyne (76 miljoen euro naar Man City) waren ooit nog duurder.

Bij Man City zal Doku wellicht niet meteen in de basis staan. Op de flanken staan Jack Grealish, Phil Foden en Bernardo Silva. Ook is er nog Cole Palmer. Al is die nog jong en onervaren, maar Doku zal in het begin wellicht vooral invallen. Hij moet zich eerst nog aan het systeem van Pep Guardiola aanpassen.

Al is er voor Doku wel een voordeel. Guardiola roteert graag met zijn flankaanvallers. Zo zal Doku al snel speelminuten krijgen. Vooral ook omdat hij de laatste maanden al zijn goede vorm toonde. Ook scoorde hij eerder deze maand op de openingsspeeldag van de Ligue 1 meteen.

Nog een ander voordeel is de blessuregevoeligheid van Silva die vooral op de rechterflank speelt en waar ook Doku de laatste maanden vooral speelde. Zo is Silva momenteel geblesseerd. Tegen Newcastle speelde hij niet vanwege spierproblemen. Als Silva van die blessure niet meteen hersteld, kan Doku als invaller al snel speelminuten krijgen.

Ten slotte zijn er ook de kwaliteiten van Doku. Met zijn snelheid en dribbels kan hij gemakkelijk en wedstrijd openbreken. Zeker als invaller is dat een extra wapen. Fris van de bank kan hij de verdedigers van de tegenpartij fel in de problemen brengen en met een vlot scorende spits als Ering Haaland kan hij snel een assist geven. Zo zou Doku snel vertrokken kunnen zijn.