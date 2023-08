Eindelijk een oplossing voor Rode Duivel na maand op non-actief

Dodi Lukebakio was al een hele tijd op zoek naar een nieuwe club. De aanvaller gaf eerder zelf aan dat hij geen zin heeft om met Hertha BSC in de Duitse tweede klasse te voetballen. Uiteindelijk is er nu toch een oplossing gevonden.

Hertha BSC wilde uiteindelijk zelf ook af van Dodi Lukebakio. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht is dan wel één van de sterkhouders, maar heeft een heel zwaar contract bij de Duitsers - die momenteel laatste staan in de Duitse tweede klasse. Lukebakio stond dit seizoen op non-actief bij de club, want de Duitsers willen op hem flink cashen en dus geen enkel risico nemen. Hij heeft een contract dat afloopt in juni 2024, dus het iets nu of nooit voor de club uit Berlijn. Sevilla Ze wilden tien miljoen euro, de voorbije maand roerden onder meer Internazionale FC, AFC Fiorentino en Villarreal CF zich voor de Rode Duivel. Nu komt alles - eindelijk - in een stroomversnelling. En de oplossing komt uit Spanje. Vanuit Spaanse en Duitse hoek komt het bericht dat Lukebakio dichtbij een akkoord staat met Sevilla. Afhankelijk van de bron is daar zeven à tien miljoen euro mee gemoeid. De Belg stond al eventjes in de belangstelling van de club.