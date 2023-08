Igor Thiago verklapt reden waarom hij Club Brugge boven Anderlecht verkoos

Club Brugge betaalde deze zomer tussen de 7 en 8 miljoen euro voor de Braziliaan Igor Thiago. Ook Anderlecht toonde interesse.

Anderlecht leerde de Braziliaan Igor Thiago vorig jaar kennen in de Conference League, toen hij nog bij Ludogorets speelde. Thiago scoorde zowel in de heen- en terugwedstrijd tegen Anderlecht, dat Ludogorets toen met strafschoppen uitschakelde.

Anderlecht probeerde de Braziliaan naar België te halen, maar dat was voor de Braziliaan nooit een optie. "Ik verkoos vanaf dag één Club Brugge. Deze club is het gewend om te winnen. Dat spreekt me aan: ik ben ook een winnaar", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Dat Club bijna 8 miljoen euro betaalde, vindt Thiago terecht. "Ik ben die transfersom waard." Thiago wil aan de Club-supporters ook bewijzen waarom hij die waard is. "Ik weet wat ik kan en zal hier slagen. Daar mag elke Club-supporter op rekenen."