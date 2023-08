Carlo Ancelotti doet verrassende uitspraak over een mogelijke transfer van Kylian Mbappé

Dat Real Madrid geïnteresseerd is in Kylian Mbappé is geen verrassing meer. Al doet Carlo Ancelotti wel een verrassende uitspraak.

"We gaan het doen met de spelersgroep die er nu staat. Versterkingen? Dat is honderd procent uitgesloten. Onze selectie is rond." Dat liet de Italiaanse oefenmeester weten op de persconferentie van Real Madrid in aanloop naar het uitduel met Celta de Vigo van vrijdag. Zo lijkt een een transfer van Kylian Mbappé deze zomer uitgesloten. Al kan het ook zijn dat ze tot het laatste moment wachten om nog hun slag te slaan. Real Madrid verwelkomde deze zomer vijf nieuwe spelers. Daarvan gaf het verreweg het meeste geld uit aan Jude Bellingham. Real Madrid betaalde 103 miljoen euro aan Borussia Dortmund. Arda Güler kwam voor twintig miljoen euro over van Fenerbahçe, terwijl Fran García (Rayo Vallecano) Real vijf miljoen euro kostte. Kepa Arrizabalaga (Chelsea) en Joselu (Espanyol) voegden zich op huurbasis bij de selectie.