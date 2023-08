Duidelijke taal: "Ik heb Mark Van Bommel en Vincent Janssen niet nodig"

KRC Genk speelt in de laatste voorronde van de Conference League tegen Demirspor. De Turkse club staat onder leiding van Patrick Kluivert.

Met Demirspor krijgt KRC Genk ook een beetje een Nederlandse tegenstander, want Patrick Kluivert is er aan de slag als trainer. Hij trok niet naar zijn landgenoten in de Jupiler Pro League om informatie over zijn tegenstander in te winnen.

“Ik heb niet met Mark Van Bommel en Vincent Janssen gebeld”, zei Kluivert op de persconferentie. “Dat was niet nodig, want ik heb mijn eigen spionnen. Wie? Laten we zeggen dat ik een paar mensen van Olympiakos ken. Iedereen kent het belang van deze match. Genk is jong en enorm getalenteerd. Het wordt een interessante wedstrijd.”

Kluivert werd ook herinnerd aan het voorval van 1998 op het WK in Frankrijk. Daar werd hij uitgesloten na een elleboogstoot aan Lorenzo Staelens. Een jaar later scoorde hij een hattrick tegen de Rode Duivels in een oefenmatch.

“Hoe ik daarnaar terugkijk? Die rode kaart is niet zo'n mooie herinnering, die hattrick is een fantastische herinnering. Dat is voetbal. Het is het verleden. Het was aan de ene kant leuk en aan de andere een beetje triest.”