Jan Mulder wijst heel duidelijk Marc Overmars terecht

Royal Antwerp FC won de heenmatch in de laatste voorronde van de Champions League. Het pakte een 1-0-overwinning tegen AEK Athene.

Royal Antwerp FC trekt met de kleinste voorsprong richting Griekenland voor een plaatsje in de groepsfase van de Champions League. Sportief directeur Marc Overmars kwam na afloop van de overwinning tegen AEK met een doodeerlijk antwoord.

“Als je me eerlijk vraagt of we er klaar voor zijn: dat niet. Volgens mij zijn we nog niet op het niveau om een rol van betekenis te spelen in de Champions League. Maar welkom zou het wel zijn”, klonk het bij VTM.

Analist Jan Mulder begreep die woorden niet en wees zijn landgenoot heel erg duidelijk terecht. “We zijn niet klaar voor de Champions League, ik vind dat een niet zo handige uitspraak. Je speelt die wedstrijd, dan moet je er klaar voor zijn. Ik zou dit niet te snel van mijn eigen ploeg zeggen. Hij zit vlakbij die Champions League”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.