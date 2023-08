Is het einde van de transfersoap voorbij? 'Transfer Romelu Lukaku komt in een stroomversnelling'

Er lijkt eindelijk een einde te komen aan de transfersoap rond Romelu Lukaku. Het bestuur is naar Londen gevlogen om de deal te bespreken.

Romelu Lukaku had de hele zomer al verschillende opties, maar tot een definitieve transfer kwam het nooit. Bij Chelsea past hij niet in de plannen van Mauricio Pochettino en Inter Milaan wil hem na de flirt met Juventus ook niet meer. Juventus was ook geen optie meer en naar Saudi-Arabië wil Lukaku niet.

De laatste dagen leek er dan toch opeens een oplossing te komen. AS Roma bood zich aan en het is hen menens. Volgens Het Laatste Nieuws is het bestuur naar Londen gevlogen om de situatie daar te bespreken.

Al zal Roma ook op de goodwill van Chelsea hopen. Ze zijn financieel beperkt en werden restricties opgelegd. Daardoor kan het niet veel voor Lukaku neerleggen. Zo zou het enkel een huur zonder aankoopoptie aankunnen. Al zou het wel bereid zijn om het salaris deels over te nemen.

Lukaku zelf zou een transfer naar Roma zien zitten. Daar zou hij voor de 3e keer met José Mourinho samenwerken. Eerder werkten ze al bij Chelsea en Manchester United samen.