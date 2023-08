OFFICIEEL: KV Oostende heeft beet en kondigt versterking aan uit Schotland

KV Oostende wil zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Daarvoor hebben ze nu aanvallende versterking binnengehaald uit Schotland.

KV Oostende kondigde woensdagavond aan dat ze Ewan Henderson hebben aangetrokken. Een 23-jarige aanvallende middenvelder die overkomt van het Schotse Hibernian. Hij wordt voor één seizoen gehuurd en KV Oostende bedwong een aankoopoptie.

Henderson doorliep de jeugdopleiding van de Schotse topclub Celtic Glasgow. Hij maakte zijn debuut in het seizoen 2018-2019 en hij speelde ook met Celtic in de Europa League tegen het Franse Lille. Nadien volgde een aantal uitleenbeurten voor hij terug in de a-kern van Celtic kwam.

Een vaste basisplaats kon hij niet afdwingen en een verhuur naar Hibernian volgde. Nadien volgde een definitieve transfer. Vorig seizoen speelde hij 30 wedstrijden voor Hibernian in de Schotse eerste klasse.



Nils Vanneste op de website van KV Oostende: “Bij Celtic gold Henderson als een zeer beloftevolle jongere. Hij liet er mooie dingen zien maar de grote doorbraak kwam er net niet. Bij Hibernian, dat vorig seizoen vierde eindigde in eerste klasse, kwam hij afgelopen seizoen wel 30 keer in actie. Hij is een speler die ons de broodnodige portie creativiteit moet bijbrengen. Met zijn voetballend vermogen en inzicht moet hij in staat zijn om kansen te creëren voor zijn medespelers. Hij is dus het type speler dat we absoluut nodig hadden.”