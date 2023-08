📷 'Southampton en KRC Genk zijn het eens over ruildeal Onuachu-Paintsil'

Paul Onuachu werd voor 18 miljoen euro door KRC Genk verkocht aan Southampton, maar een succes werd die transfer niet. De Nigeriaan speelde niet vaak en tot overmaat van ramp degradeerde de club naar The Championship.

Onuachu zag een terugkeer naar KRC Genk dan ook helemaal zitten, maar al snel kwam een ruildeal tussen hem en Joseph Paintsil ten tonele. Iets wat Onuachu wel zag zitten, maar bij Paintsil was dat niet het geval.

Volgens David Ornstein van The Athletic is de deal nu helemaal voorbij. Beide clubs bereikten een akkoord voor een ruil, waarbij beide spelers op 8 miljoen euro werden gewaardeerd en er in de deal nog eens 2 miljoen euro aan bonussen voor elk zat.

De deal gaat echter niet door, omdat de spelers zich naar verluidt niet kunnen vinden in wat hen werd voorgesteld.

🚨 Southampton direct swap with KRC Genk between #SaintsFC striker Paul Onuachu + #Genk winger Joseph Painstil now off. Clubs reached agreement & aimed to complete deal valuing both at €8m + €2m add-ons - but players have rejected the move @TheAthleticFC https://t.co/s78jEMYXC9