🎥 De Ketelaere doet monden openvallen in Italië, Boniface (ex-Union) blijft maar scoren bij Bayer Leverkusen

Charles De Ketelaere startte opnieuw op de bank bij Atalanta tegen Frosinone, maar mocht tijdens de rust wel invallen. Iets voor het uur pakte De Ketelaere uit met een prachtige pass met buitenkant voet, maar jammer genoeg voor hem en Atalanta kwam er geen vervolg aan.

Atalanta stond op dat moment net de 2-1 gemaakt via Zapata nadat het na 25 minuten op achterstand stond na goals van Harroui en Monterisi bij Frosinone. Atalanta maakte dat niet meer goed en verloor, het pakt zo 3 op 6.

Bij Bayer Leverkusen blijft Victor Boniface (ex-Union) scoren. Tegen Borussia Mönchengladbach scoorde hij de 0-1 en de 0-3 en zit zo aan drie goals in drie matchen bij zijn nieuwe Duitse club. Leverkusen pakt zo 6 op 6 en staat samen met onder meer Union Berlin en Wolfsburg aan de leiding.

