📷 'KV Oostende pakt uit met komst van speler van FC Barcelona'

De malaise bij de kustploeg blijft voortduren. Ook het avontuur in de Challenger Pro League na de degradatie loopt niet van een leien dakje. KV Oostende verloor zijn eerste twee matchen in de tweede klasse.

En dus blijft de nodige versterking meer dan welgekomen. Volgens Barça Buzz komt er versterking van het grote FC Barcelona naar de Belgische kust.

Het gaat om winger Juanda Fuentes, een 20-jarige speler uit Colombia die ook de Spaanse nationaliteit heeft. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij Barcelona, maar zou een definitieve transfer maken.

Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 300.000 euro. Hoeveel de kustploeg betaalt voor Fuentes is niet duidelijk. Barcelona zou wel een percentage krijgen op een latere doorverkoop van de speler.

