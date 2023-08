Belgisch international gegeerd wild op transfermarkt: PSG bereidt bod voor, Napoli haakt (voorlopig) af

Het wordt uitkijken of Johan Bakayoko deze zomer nog een transfer maakt of niet. De Belgische flankaanvaller is gegeerd wild op de transfermarkt.

Zo zou PSG een bod voorbereiden van 25 miljoen euro op de flankaanvaller van PSV. Bakayoko stond voorbije winter al dichtbij een transfer naar de Franse topclub, maar dat ging uiteindelijk niet door. Ook Napoli toonde lange tijd concrete interesse in de Belgisch international, maar aangezien het nog niet zeker is of Hirving Lozano vertrekt bij de Italiaanse topclub, kan het momenteel niet doorschakelen naar Bakayoko. Naast PSG en Napoli toont ook Crystal Palace interesse in de 20-jarige aanvaller. PSV wil minstens 30 miljoen euro plus bonussen voor haar goudhaantje. 🇧🇪 Cela se resserre pour Johan Bakayoko !

🔵🔴 Une offre du #PSG envoyée au #PSV est attendue en début de semaine prochaine avoisinant les 25M€.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EvertonFC veut rentrer dans la bagarre.

🇮🇹 Le Napoli a proposé une prolongation de contrat à Hirving Lozano et ne devrait… pic.twitter.com/vCqxIgWEDy — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 27, 2023