STVV-middenvelder Mathias Delorge adresseert fans na ongelukkige nederlaag tegen Cercle Brugge

STVV ging zondagnamiddag op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Cercle Brugge. Dit puntenverlies komt aan bij de spelers.

Mathias Delorge zag zondag dat zijn ploeg een moeilijke namiddag beleefde. "Ik denk dat we vandaag verdiend verloren hebben. Cercle was beter dan wij. De eerste helft hielden we nog goed stand. Wij creëerden misschien niet veel, maar zij ook zeker niet."

Over zijn eigen prestatie was de jonge middenvelder ook niet lovend. "Over mezelf ben ik ook niet tevreden, ik had meer kunnen en moeten doen voor het team. Het was voor iedereen wel een ongelukkige match."

Toch had hij na afloop nog wel een goed woordje richting de fans. "Aan de supporters zal het zeker niet gelegen hebben. Ze hebben heel de tijd achter ons gestaan en dat appreciëren we ook. We hopen dat we nu tegen Charleroi wel punten kunnen pakken."