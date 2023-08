Antwerp heeft oplossing gevonden voor overbodige middenvelder, die ook niet meer in selectie zit

Antwerp gaat in de komende dagen afscheid nemen van Christopher Scott. De Duitse middenvelder is ook niet meer mee afgereisd naar Athene.

Scott kwam vorige zomer over van Bayern München, maar speelde niet genoeg naar zijn zin. In totaal kwam hij wel aan 32 matchen voor Antwerp, maar meestal als invaller. Hij kwam immers slechts aan 425 minuten speeltijd.

Daarin was hij goed voor één goal en één assist. Daarom zocht de 21-jarige aanvallende middenvelder een oplossing en die is er gevonden in zijn thuisland. Hij zal straks de overstap maken naar Hannover 96.

De Duitse jeugdinternational had bij Antwerp natuurlijk af te rekenen met heel wat concurrentie. Ekkelenkamp, Ondrejka en Stengs speelden het afgelopen jaar allemaal op zijn positie.