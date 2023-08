'Deutschland-connection' is enorm veelbelovend: van oppervlakkige contacten naar gedroomde tandem bij KV Mechelen

Er is een nieuwe tandem die KV Mechelen doet dromen. 'Die Deutschland-connection' luistert in Mechelen naar de namen Lion Lauberbach en Patrick Pflücke.

Voor laatstgenoemde was een invalbeurt van ruim een halfuur voldoende om de harten te veroveren. "Patrick helpt ons enorm met zijn voorzetten en verticaliteit. We hebben nooit eerder samen gespeeld, maar hij is héél goed. Na amper één week bij de ploeg kan hij al zo goed spelen", is ook zijn maatje Lauberbach vol bewondering over hem.

Patrick Pflücke helpt ons met zijn voorzetten en verticaliteit

In Westerlo bleek al dat ze mekaar ontzettend goed vinden op het veld, al komt dat niet omdat ze mekaar goed kennen. "Neen, ik kende Lion nog niet zo goed. Ik heb wel eens tegen hem gespeeld, maar op persoonlijk vlak kende ik hem niet echt. Het is wel mooi voor zowel mezelf als Lion dat we elkaar hier als landgenoten vinden", zegt Pflücke.

Vorige zaterdag was Pflücke aangever bij de winninggoal en Lauberbach afmaker. Een scenario dat we in de toekomst vaker mogen verwachten? "Maakt mij niet uit of ik scoor of assists geef", aldus Pflücke. "Bij de jeugd scoorde ik meer dan ik assists gaf. In mijn laatste seizoen bij Roda was ik goed voor 14 doelpunten en 15 assists, dan was het in evenwicht."