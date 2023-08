'Lukaku op weg naar Roma, maar Chelsea laat nog nieuwe clausule opnemen in contract'

Romelu Lukaku lijkt nu toch op weg naar AS Roma, op huurbasis wel. Maar bij Chelea willen ze toch nog graag van Lukaku af, waardoor ze een nieuwe clausule hebben opgenomen in zijn contract.

Lukaku maakte zich bij Inter onmogelijk door een flirt met Juventus. Maar ook de club uit Turijn wees hij uiteindelijk af. Er was een bod uit Saoedi-Arabië, maar dat weigerde Lukaku altijd. Maar met AS Roma is er nu toch een oplossing.

Roma zou Lukaku voor een seizoen huren van Chelsea voor zo'n 6 miljoen euro, terwijl Lukaku ook zo'n 7,5 miljoen euro zou verdienen. En pak minder dan de 12 miljoen euro die hij jaarlijks opstreek bij Chelsea. Van een aankoopoptie zou geen sprake zijn.

Maar Chelsea zou volgende zomer wel definitief af willen van Lukaku. Volgens The Daily Telegraph heeft Chelsea een nieuwe clausule laten opnemen in het contract van Lukaku. Zo zou hij volgend seizoen voor zo'n 37 miljoen pond of 43 miljoen euro kunnen vertrekken. Een bedrag waarvan ze bij Chelsea denken dat Roma volgende zomer wel zou kunnen betalen.