Spaanse bondsvoorzitter riskeert nu zelfs celstraf en is alle steun kwijt

Luis Rubiales moet intussen zelf ook beseffen dat zijn positie hopeloos is. De voorbije dagen kreeg hij nog steun van de Spaanse voetbalbond in de nasleep van de affaire waar hij een speelster vol op de mond kustte. Nu is hij die ook kwijt en is het openbaar ministerie een onderzoek begonnen.

De Spaanse voetbalbond hield gisteren een vergadering en achteraf verstuurden de 17 bestuursleden een communiqué waarin ze Rubiales vroegen om af te treden. De hongerstaking van zijn moeder maakte daarbij dus niet al te veel indruk. Ze vinden dat zijn actie het imago van het Spaanse voetbal ernstig beschadigd heeft. Rubiales weigerde eerder af te treden, maar zag de steun stelselmatig afbrokkelen. Door de FIFA werd hij ook al 90 dagen geschorst en nu heeft het openbaar ministerie ook actie ondernomen. Mocht de WK-kus uiteindelijk in een strafzaak eindigen, dan zou Rubiales, als hij schuldig wordt bevonden, een celstraf van één tot vier jaar kunnen krijgen, al ga je in Spanje met een veroordeling tot twee jaar niet de gevangenis in.