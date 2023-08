Lukaku prijkt in het groot als 'The King' op voorpagina's Italiaanse kranten, al is niet iedereen even lovend: "Niemand wilde hem"

Romelu Lukaku heeft intussen mogen kennismaken met de Romeinse fans. De spits prijkt in het groot op voor de voorpagina's van de Italiaanse kranten, al is niet iedereen even lovend.

Onder meer ex-Roma en Inter-speler Antonio Cassano heeft serieuze twijfels over de transfer. "Niémand wilde hem. Mocht dit de Lukaku van Conte zijn, zou Roma in de top vier eindigen. Akkoord. Maar er is een groot verschil: Conte is er niet en Lukaku heeft zich dit seizoen niet voorbereid. Als hij fysiek goed is, maakt hij het verschil in Italië. Maar hoe lang gaat hij nodig hebben om fit te worden? Ik hoop dat hij 25 tot 30 doelpunten maakt voor Roma, maar laten we eerlijk zijn: wat hij de afgelopen twee jaar laten zien heeft, was niet goed.”

Volgens Christian Vieri (ex-spits van Inter) mag Lukaku 1 man in het bijzonder bedanken. “De deal is tot stand gekomen dankzij José Mourinho. Dybala gaat naar Rome vanwege Mourinho. Paredes gaat naar Rome vanwege Mourinho. Nu gaat Lukaku naar Rome vanwege Mourinho."

'The King'

Op de voorpagina van Corriere dello Sport prijkt Lukaku alvast als ‘The King’. “7.000 fans voor de eerste omhelzing van de nieuwe vorst. Lukaku werd rechtstreeks naar een triomf gevlogen”, staat er te lezen op de cover.

Gelijkaardige geluiden bij La Gazzetta dello Sport, die eveneens onder de indruk was van de verwelkoming op de luchthaven. “Als een koning” en “Rome vliegt”, klinkt het.