Ronny Deila heeft enorme meevaller voor duel tegen Osasuna

Club Brugge speelt donderdag in eigen huis tegen Osasuna. De troepen van trainer Ronny Deila moeten de groepsfase van de Conference League veiligstellen.

Club Brugge won vorige week met 1-2 op bezoek bij Osasuna en kan donderdagavond in het eigen Jan Breydelstadion een plekje in de groepsfase van de Conference League veroveren.

25.000 supporters worden er verwacht. Trainer Ronny Deila had ook goed nieuws voor de fans. Ferran Jutgla zit opnieuw in de selectie bij blauwzwart. Hij was al sinds de voorbereiding uit met een blessure aan de buikspieren.

“Hij is fit”, laat Deila weten. “Hij wordt elke training beter, maar ik kende zijn capaciteiten al van vorig seizoen. Het is een topspits in België, en een ander type dan de aanvallers die momenteel spelen. Ferran kan ons nog beter maken.”

Club Brugge wist de voorbije weken meer dan ooit te overtuigen in de Jupiler Pro League. De overwinning op Osasuna heeft het vertrouwen alleen maar een extra boost gegeven, ook al was de zege bijzonder gevleid.