Jan Ceulemans velt frappant oordeel over Club Brugge in Europa

Club Brugge speelt vanavond in eigen huis tegen Osasuna. De inzet is een plaatsje in de groepsfase van de Conference League.

Jan Ceulemans heeft geen hoge dunk van de Conference League waarvoor Club Brugge zich koste wat kost moet weten te plaatsen. “Een derderangscompetitie, met ploegen waar ik nooit van gehoord heb”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Toch is het belang van deze match bijzonder groot voor blauwzwart. “Maar we mogen de inzet niet minimaliseren. Ook al is het dan de Conference League, we kunnen het ons niet voorstellen dat Club geen Europese groepsfase bereikt. Dat kan Club zich niet permitteren. En daarom is Osasuna zo belangrijk.” Toch ziet Ceulemans dat Club Brugge op dreef is en met een doelpunt bonus aan de terugmatch start. Een gelijkspel is zelfs voldoende voor de kwalificatie. “Ze creëren gevaar en maken goals. Ik kan zelfs zo uit het hoofd niet zeggen hoeveel, het waren er te veel. Het was weliswaar tegen Janneke en Mieke, maar je moet ze wel nog altijd maken. Dat geeft je aanvallers vleugels. In die vorm mag je ervan uitgaan dat Club het thuis kan afmaken. Lukt het niet, dan zou dat een grote ontgoocheling zijn.”





Volg Club Brugge - Osasuna live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.