Union haalt miljoenen boven en pikt 26-jarige landgenoot op bij Belgische topclub

De transfer van Alessio Castro-Montes is rond. De 26-jarige flankspeler verlaat KAA Gent en gaat voor Union SG voetballen.

De deal hing al enkele weken in de lucht en is volgens onze informatie nu ook rond. Alessio Castro-Montes verlaat KAA Gent en kiest voor een nieuw avontuur in eigen land.

Union SG betaalt twee miljoen euro om Castro-Montes naar het Dudenpark te halen. Hij moet er Bart Nieuwkoop - de Nederlander trok naar Feyenoord - doen vergeten.

Handtekeningen zijn gezet

De officiële bevestiging van de transfer staat voor morgen gepland. Er kan echter geen roet meer in het eten gegooid worden. De handtekeningen zijn gezet.