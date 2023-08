UPDATE: Kompany overtuigt Mike Trésor en zorgt voor ommekeer! 'Rode Duivel verlaat Genk en gaat voor Burnley voetballen'

Mike Trésor Ndayishimiye gaat dan toch niet voor Burnley FC voetballen. De flankaanvaller trok de stekker zelf uit het stopcontact. Ondertussen kennen we de reden.

UPDATE: Vincent Kompany heeft Mike Trésor kunnen overtuigen. De flankaanvaller verlaat KRC Genk en gaat voor Burnley FC voetballen. Hij legt morgen de medische proeven af en tekent vervolgens een contract bij de promovendus in de Premier League.

De deal was nochtans in kannen en kruiken. Op clubniveau was er een akkoord voor een huurtransfer met verplichte aankoopoptie van een slordige twintig miljoen euro. De medische proeven van de speler waren zelfs al gepland voor eerder vandaag.

Mike Trésor liet echter zelf weten dat de deal niet zou doorgaan. De Rode Duivel twijfelt in laatste instantie of de speelstijl van Burnley – lees: een degradatiegevecht in de Premier League – op zijn lijf geschreven is.

Klok tikt

De deur is echter nog niet helemaal gesloten. Dat weet Het Laatste Nieuws. Vincent Kompany doet er persoonlijk alles aan om Mike Trésor te overtuigen. De klok tikt, maar The Prince heeft nog een dag om hem naar Burnley te lokken.