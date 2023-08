Waar is Roméo Lavia? Afwezigheid in de League Cup roept vragen op

Zo'n tien dagen nadat hij bij Chelsea tekende, heeft Roméo Lavia nog niet present getekend bij de A-kern. Waar hangt hij uit?

Geen spoor van Roméo Lavia in de selectie bij Chelsea in de Carabao Cup afgelopen woensdag. Nochtans gaf trainer Mauricio Pochettino kansen aan enkele jongeren zoals Noni Madueke, Ian Maatsen, de Belgisch-Portugese Diego Moreira of zelfs Mason Burstow.

Maar van Roméo Lavia was helemaal geen sprake. Sites zoals Livescore of Flashscore verklaarden de afwezigheid van Lavia als een "gebrek aan wedstrijdfitheid". En dat was ook de uitleg van Pochettino de afgelopen week.

Fysieke achterstand

"Zijn fysieke vorm ligt ver achter die van de rest van het team. Hij heeft momenteel een inhaalbeweging te maken", zei Pochettino. Is dat zorgwekkend? Toch wel een beetje.

© photonews

Lavia leek lange tijd op weg naar Liverpool, maar trok uiteindelijk toch naar Chelsea. Dat verstoorde zijn voorbereiding bij Southampton, waardoor hij tijdens die voorbereiding niet in actie kwam en bij de B-kern zijn conditie moest onderhouden.

Maar dat iemand van 19 zoals Lavia enkele weken nodig zou hebben om zijn conditie opnieuw op niveau te krijgen, is wel vreemd. Ook die andere aanwinst, Moises Caicedo, werd bij Brighton uit de selectie gelaten, maar was vorig weekend alweer fit om te spelen.

Want daar gaat het om, wedstrijdfitheid. Niet zoals Doku bij Manchester City, die zich nog moet aanpassen aan het systeem. En als Chelsea in de tijd die Lavia nodig heeft om helemaal fit te geraken, begint te draaien, zal hij het moeilijk hebben om aan speelminuten te komen. Met het EK in het achterhoofd zijn dat niet de beste vooruitzichten.