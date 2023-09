'Chelsea klopt aan op Jan Breydel met 30 miljoen euro, Club Brugge neemt opvallende beslissing vlak voor deadline'

Club Brugge kwalificeerde zich voor de poulefase van de Conference League. Invaller Antonio Nusa was opnieuw van belang voor blauw-zwart en dat maakte ook de interesse in hem weer helemaal los.

Antonio Nusa is een absoluut toptalent en de jonge Noor lijkt dan ook niet lang meer op Jan Breydel te kunnen blijven. De aandacht uit het buitenland is dan ook bijzonder groot voor de 18-jarige aanvaller.

Chelsea klopte op Transfer Deadline Day aan met een bod van liefst 30 miljoen euro. Een absoluut topbod om de jongeling naar de Premier League te lokken. Nusa zelf? Die gaf een tijdje geleden al aan te willen blijven bij Club Brugge.

Jaartje extra

Nog een jaartje, leek het devies. En dat lijkt ook blauw-zwart ondertussen ook te hebben begrepen. Het blijft op dagen als vandaag altijd met twee woorden spreken, maar toch. Volgens Het Nieuwsblad heeft Club Brugge het bod afgewezen.

Chelsea kan nog proberen met een nog hoger bod te komen, maar de kans dat Nusa blijft is heel groot ondertussen. En dus doet blauw-zwart een heel goede zaak, want de speler zal nog van groot belang kunnen zijn voor Deila en co.