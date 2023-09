Ontlading groot bij Wouter Vrancken na strafschopzege: "Schrijf dit maar op"

Bloed, zweet en tranen kostte het KRC Genk om zich te kwalificeren. Uiteindelijk won het van Demirspor na strafschoppen.

Wat een zenuwachtige bedoening was het voor KRC Genk in de terugmatch van de play-offs van de Conference League in Turkije. Strafschoppen moesten uiteindelijk beslissen over de kwalificatie.

“Schrijf maar op dat we heel veel op penalty’s hebben getraind”, lachte Wouter Vrancken bij Het Laatste Nieuws meteen na de overwinning. “Tegen Servette en Olympiakos waren we de betere ploeg, maar haalden we het niet.”

“Nu is het niet zo gegaan en zijn we door. Er is opluchting, maar ik ben vooral erg trots op mijn groep. Ik zie de evolutie bij mijn ploeg ten opzichte van de eerste matchen. De groep heeft gevochten en is uit de tegenslagen gegroeid. Dat wil je zien als coach.”

Hoe verder de match ging, hoe meer overwicht de Limburgers hadden. “Fysiek waren we de betere ploeg vandaag. Daarom gingen we met zoveel vertrouwen de verlengingen in. Penalty’s zijn altijd een beetje een loterij. We zijn goed omgegaan met de omstandigheden – de hitte en de mooie supporters – en dat maakt me enorm trots. Ik ben blij dat de jongens hun beloning hebben. Ze verdienen dit.”